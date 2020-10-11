Достройку проблемных жилых комплексов банка "Аркада" оценили в 7 миллиардов

Проведенный "Киевгорстроем" аудит трех жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада" (ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика"), оценил стоимость достройки объектов в около 7 млрд грн.

Об этом сообщает "Объединение инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром, передает БизнесЦензор.

"По подсчетам "Киевгорстроя", на достройку всех наших объектов необходимо около 7 млрд грн (цифра уточняется). При этом, плановые поступления от продажи свободных квадратных метров – 2,3 млрд грн. Таким образом, сумма чистого дефицита - на сегодня не менее 4,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

В объединении конатстируют, что в случае покрытия данного дефицита за счет инвесторов, людям, которые уже купили квартиры в проблемных ЖК, придется доплатить.

В то же время, как отмечается в сообщении, данная сумма может быть уменьшена за счет финансирования достройки сетей для ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика" за счет городского бюджета на сумму около 400 млн грн, а также путем отказа от отделки квартир (около 1-1,5 млрд грн). Однако это позволит лишь снизить размер доплат.

Объединение отмечает, что в аудит не включена прибыль от застройки 176 га на Осокорках, хотя, плановая прибыль от застройки этих 176 га составит не менее 5-5.5 млрд грн. Инвесторы считают, что достройка трех проблемных ЖК должна финансироваться за счет прибыли с застройки этой территории.

Отметим, что в 2019 году Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды этого участка площадью 176 га с ООО "Контактбудсервис" – компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева. Согласно судебному реестру, сейчас компания только пытается возобновить действие договора аренды через суд.

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.