В Беларуси запустили первый реактор на новой атомной электростанции
В первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции запущена управляемая цепная реакция.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.
"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", – сказано в сообщении.
В министерстве уточнили, что в что в ближайшее время на первом энергоблоке будут проведены исследования, которые должны "подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки".
На следующем этапе планируется энергетический пуск первого энергоблока с подключением его в энергосистему страны.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области за средства российского кредита. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом".
Завершить строительство предполагается в 2022 году. Место строительства АЭС находится в непосредственной близости от границы с Литвой, чтовызывает озабоченность Вильнюса. Литовские политики и общественность не первый год пытаются добиться прекращения строительства АЭС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль