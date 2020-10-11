В Беларуси запустили первый реактор на новой атомной электростанции

В первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции запущена управляемая цепная реакция.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что в что в ближайшее время на первом энергоблоке будут проведены исследования, которые должны "подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки".

На следующем этапе планируется энергетический пуск первого энергоблока с подключением его в энергосистему страны.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области за средства российского кредита. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом".

Завершить строительство предполагается в 2022 году. Место строительства АЭС находится в непосредственной близости от границы с Литвой, чтовызывает озабоченность Вильнюса. Литовские политики и общественность не первый год пытаются добиться прекращения строительства АЭС.