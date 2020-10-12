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Новини Коронавірус і карантин
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Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 5 тысяч

Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 5 тысяч

В Украине за сутки по состоянию на утром 12 октября обнаружено 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом, 42 летальных случая от этой болезни и 903 случая выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине с начала эпидемии составляет 265 454, общее количество летальных случаев – 5 015, случаев выздоровления – 114 410.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Киева – 27 693, Харьковской области – 25 186, Львовской области – 22 788, Одесской области – 16 770, Черновицкой области – 16 488.

Как сообщал БизнесЦензор, президента Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

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