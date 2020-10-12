Зеленский поддержал усиление карантина в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает БизнесЦензор.

"Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", - сказала Мендель.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 10 октября обнаружено 5 728 новых случаев заболевания коронавирусом, 108 летальных случаев от этой болезни, 1 920 случаев выздоровления.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 12 октября.