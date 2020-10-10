В Украине за сутки обнаружили 5 728 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 10 октября обнаружено 5 728 новых случаев заболевания коронавирусом, 108 летальных случаев от этой болезни, 1 920 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 256 266, летальных случаев – 4 887, случаев выздоровления – 112 570, продолжают болеть коронавирусом 138 809 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 26 995, Харьковской области – 23 852, Львовской области – 22 2386, Одесской области – 16 445, Черновицкой области – 16 137.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине последнюю неделю растет количество выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Так, за сутки утром 9 октября зафиксировано 5 804 новых случая заболевания коронавирусом, 89 летальных случаев от этой болезни и 2 417 случаев выздоровления. 8 октября зафиксировано рекордное количество заболеваний коронавирусом – 5 397.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 12 октября.