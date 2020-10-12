Премьер призвал регионы воздержаться от массовых мероприятий из-за коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - отметил премьер.

Глава правительства озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

"За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по двести в Киевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 12 октября обнаружено 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом, 42 летальных случая от этой болезни и 903 случая выздоровления.