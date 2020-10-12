Нацбанк сохранил предложение на аукционе своп процентной ставки в 3 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) назначил на 15 октября шестой аукцион своп процентной ставки, сохранив общий объем предложения на уровне 3 млрд грн.

Согласно данным НБУ, подать заявку на участие в аукционе банки могут через торговые системы Refinitiv, IB Chat или Bloomberg, а также через функционал FX Trading, передает БизнесЦензор.

Минимальная сумма заявки – 10 млн грн, при этом один банк может подать не более пяти заявок.

Как сообщалось, на пятом аукционе своп-процентной ставки 16 сентября Нацбанк удовлетворил заявки четырех банков на 1,26 млрд грн при объеме тендера в 3 млрд грн.

Согласно данным НБУ, до четвертого аукциона банки повышали объем заявок на своп (с 1,38 млрд грн на тендере 2 июля до 5,26 млрд грн) и коридор процентных ставок (с 5%-6,5% годовых до 6%-6,75%). Вместе с тем в пятом тендере спрос банков сократился до 1,26 млрд грн, а диапазон предложенных ставок вернулся к уровню первого аукциона. Предельная ставка на каждом из пяти аукционов составляла 6,5% годовых.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.