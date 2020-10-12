Минэкономики предложило упростить выдачу разрешений для малых производителей алкоголя

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поддерживает инициативу производителей крафтовых спиртных напитков и предложило упростить процедуры получения ими разрешительных документов.

Соответствующий законопроект сейчас проходит этап общественного обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Целью проекта закона в пояснительной записке указано создание условий для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также стимулирование развития малого предпринимательства в этой сфере.

Для этого законопроектом предлагается отнести к малым производителям дистиллятов субъектов хозяйствования, осуществляющих производство дистиллятов исключительно из собственного сырья с объемом реализации готовых напитков до 10 тыс. декалитров в год.

Кроме того, предлагается предоставить право субъектам хозяйствования, которые получили лицензию на производство дистиллятов, осуществлять оптовую торговлю ими без получения отдельной лицензии.

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В то же время документом предложено установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов и контролю за соблюдением установленных требований. Также планируется предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков, установленного для малых производителей дистиллятов.

В Минэкономики пояснили, что на сегодня условия и стоимость получения разрешительных документов одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что проект закона подготовлен в рамках сотрудничества с крафтовыми производителями дистиллятов и спиртных напитков.

"Принятие этого проекта закона позволит создать правовое поле для функционирования рынка дистиллятов и спиртных напитков с учетом европейских практик, будет способствовать детенизации и развитию малого предпринимательства в этой сфере, а также стимулировать переработку сельскохозяйственной продукции и создания добавленной стоимости в Украине", – сказано в сообщении.