"Газпром" обвинил США в попытке заменить российский газ в Европе сланцевым

Поставщики сжиженного природного газа (LNG, СПГ) во время удара первой волны коронавируса обрушили цены на европейском рынке, а теперь США пытаются вытеснить Россию с газового рынка ЕС.

Об этом заместитель главы правления российского "Газпрома" Елена Буймистрова заявила на конференции Flame, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Избыток предложения обрушил цены до исторических минимумов. Цена газа на TTF была ниже операционных расходов на поставки американского LNG в Европу с апреля. Однако спотовый LNG из США продолжал поступать и по таким ценам, из-за отсутствия возможностей его продажи по более высокой цене на других географических рынках", – сказала Бурмистрова.

"После того как поставщики LNG из США разбалансировали европейский рынок и не смогли его стабилизировать, Соединенные Штаты теперь пытаются вытеснить Россию при помощи нерыночных инструментов", – добавила замглавы "Газпрома".

Бурмистрова также заявила, что цена поставок газа "Газпрома" на экспорт не опускалась ниже $100 за тысячу кубометров (это, по оценкам, уровень безубыточных поставок газа "Газпрома").

При этом данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России показывают, что с мая как минимум по август (пока раскрывались только эти данные) цена экспорта российского газа держалась ниже $100 за тысячу кубометров.

В своем выступлении она отдельно выделила только американский LNG. Однако по статистике, крупнейшими поставщиками СПГ на рынок Европы (по итогам 2019 года) являются Катар, США, Россия ("Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" с французскими и китайскими партнерами), Алжир и Нигерия.

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Как сообщалось, в феврале поставки сжиженного газа (LNG) в европейские страны достигли 10 млрд кубометров и впервые в истории сравнялись с поставками от "Газпрома".

Напомним, в июне 2016 года зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, комментируя начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу, заявлял, что у российского газа в ЕС нет конкурентов.