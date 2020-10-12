Денежная масса выросла с начала года на 20%, – НБУ

Денежный агрегат М3 (денежная масса) в сентябре увеличился на 2,9% (на 48,3 млрд грн), с начала года (то есть за три квартала) он вырос на 19,8% (на 284,9 млрд грн ), а за последние 12 месяцев (по сравнению с показателем на 1 октября 2019 года) – на 32% (417,9 млрд грн) – до 1 723 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В конце июля НБУ озвучил прогноз, что денежная масса по итогам 2020 года может вырасти на 19,5% (после увеличения в 2019 году на 12,6%, в 2018 году – на 5,7%, в 2017 году – на 9, 6%), тогда как в апреле НБУ прогнозировал, что денежная масса в текущем году вырастет на 3,5%.

Согласно действующему прогнозу НБУ, в 2021 году денежная масса возрастет на 10,7%, а в 2022 году – на 10,6%.

В сентябре аналитики НБУ констатировали, что относительный рост денежной массы в Украине больше, чем в других развивающихся странах и которые в 2020 году ввели количественное смягчение (исключая Турцию).

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В зависимости от снижения степени ликвидности, финансовые активы группируются в различные денежные агрегаты – М0, М1, М2 и М3. Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне депозитными корпорациями. Денежный агрегат М1 – денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 – денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) – агрегат М2 и ценные бумаги (кроме акций).