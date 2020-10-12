Польская PGNіG подписала договор для начала добычи газа в Украине

Польский нефтегазовый концерн PGNіG подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе ЭРУ, соглашение устанавливает общие рамки сотрудничества и определяет график дальнейшей работы на участке, расположенном вблизи польской границы в Украине, передает БизнесЦензор.

"Значительный производственный потенциал проекта подтверждается результатами геологических исследований, проведенных PGNiG, которые показывают сходство геологических структур участка с Перемышлем, крупнейшим месторождением природного газа в Польше. Соглашение является важным шагом к началу совместной деятельности в этом районе", – подчеркивается в сообщении.

В ЭРУ отметили, что с целью страхования совместного проекта с PGNiG от политических рисков начаты переговоры с US International Development Finance Corporation и Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

"Эта лицензия – наша первая перспектива разведки в Украине, участок расположен в очень перспективной геологической зоне, охватывающей также Перемышльское месторождение. У нас есть все необходимые ресурсы, технологии и оборудование, а наши сотрудники имеют знания, накопленные за 60 лет разведки и добычи в Жешувском регионе. Это обеспечивает прочную основу для успеха проекта", – отметил глава правления PGNiG Ежи Квецинский.

"В течение последних пяти лет мы успешно сотрудничали с PGNiG. Мы переходим к разведке и добыче газа, поэтому очень рады иметь такого опытного партнера как PGNiG и надеемся делать дальнейшие шаги вместе", – сказал управляющий партнер группы ЭРУ Дейл Перри.

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Как сообщалось, в конце 2019 года PGNiG подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов, предусматривающее совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области вблизи польской границы.

Для этого ERU приобрещла ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров.

Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительные 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы.