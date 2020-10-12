Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность члена НКРЭКУ

Конкурсная комиссия по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ), рекомендовала на должность члена комиссии экс-главу НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в понедельник, 12 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам секретаря конкурсной комиссии Светлана Голиковой, согласно закону о НКРЭКУ, комиссия подает на рассмотрение правительства две кандидатуры на одну должность из участников конкурса, получивших самый высокий рейтинг и прошедших спепроверку в соответствии с законодательством о коррупции и очищении власти.

"Предлагаем на выбор Кабмину кандидатуры Руслана Машляковского и Константина Ущаповского, которые набрали одинаковое количество баллов и заняли первые места в конкурсе, а также прошли спецпроверку", – сказала Голикова.

По словам главы конкурсной комиссии Алексея Рябчина, материалы конкурсного отбора будут переданы в Кабинет министров для определения, кто из двух кандидатов займет должность члена НКРЭКУ.

По результатам двух собеседований Ущаповский с Машляковским набрали по 156,3 балла, на втором месте – ранее работавший в "Укрэнерго" Антон Мягков со 147,5 балла, на третьем – работавшая в НКРЭКУ Ирина Рожанская со 145,1 балла. В целом заявки на участие в конкурсе подали 17 претендентов.

Читайте также: НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

Как сообщалось, 1 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "Об утверждении схемы ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Указ утверждает следующую схему ротации членов НКРЭКУ: до 1 июля 2020 ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой; до 1 июля 2021 ротация применяется к Оксане Кривенко; до 1 июля 2023 ротация применяется к Алексею Магде.

Также согласно указу до 1 июля 2024 ротация применяется к членам НКРЭКУ Ольге Бабий, Дмитрию Коваленко; до 1 июля 2025 ротация применяется к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.