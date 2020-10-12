Скандальный суд разрешил окружению депутатов от Тимошенко построить девятиэтажку возле Золотых ворот

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение главного инспектора строительного надзора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в городе Киеве от 20 ноября 2019 года об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта "Реконструкция здания с помещениями сопутствующего назначения" по ул. Лысенко, 4 (лит. В) в Шевченковском районе.

Об этом свидетельствует решение судьи Олеси Чудак от 28 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно метариалам суда, ООО "Центр оценки и консультаций +" в феврале 2016 года стало владельцем офисного здания (лит. В) площадью 141,7 кв. м по ул. Лысенко, 4.

В апреле 2019 года фирма получила в аренду на 15 лет участок 0,07 га под этим зданием, а в августе 2019 года КГГА выдала компании градостроительные условия и ограничения (ГУО).

Однако, в ноябре 2019 года главный инспектор строительного надзора отменил эти ГУО. Он отметил, что согласно Генплану указанный участок 0,07 га является территорией жилой средне- и малоэтажной застройки (4-8 этажей). В то же время в ГУО разрешена предельная высота объекта - 27 м, что соответствует 9 этажам, что есть уже многоэтажной застройкой.

Кроме того, инспектор указал, что намерения реконструкции нежилого здания на территории жилой застройки не соответствуют требованиям Генплана.

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Суд решение инспектора отменил. Судья решила, что высота в 27 м не является окончательно определенной, поскольку окончательная высота должна быть определена проектной документацией на основании Генплана. А во-вторых, в Генплане указано, что в Центральной планировочной зоне, куда входит участок на ул. Лысенко, предусмотрено ограничение высоты зданий не выше 27 м. Следовательно, суд пришел к выводу, что указанная предельная высота в 27 м соответствует Генплану.

Также суд отметил, что единственным нормативным актом, определяющим этажность застройки в сочетании с высотой (27 м = 9 этажей), является ГСН Б.2.2-12:2019 Планирование и застройка территорий. Но он вступил в силу 1 октября 2019 года, то есть после того, как Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании ГУО.

Также ОАСК отметил, что инспектор при отмене ГУО не учел возможность остановки их действия или выдачи предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, то есть не соблюден принцип надлежащего управления.

При этом ни ГАСИ, ни Департамент градостроительства и архитектуры КГГА отзывов и объяснений в суд не предоставили. Следовательно, суд рассмотрел дело по имеющимся материалами, представленными компанией.

Собственниками ООО "Центр оценки и консультаций +" является Сергей Бородай (50%) и АО "ЗНВКИФ "Грифон Инвест" и АО "ЗНВКИФ "Инвест Менеджмент Групп" в интересах, за счет которого действует ООО "КУА "Бизнес-Гарант".

Указанные инвестфонды контролируют соответственно депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль и основателей строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова, которая является одним из спонсоров партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На президентских выборах 2019 года Молчанова была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинскому району Киева. На местных выборах 2020 года в Киевсовет под номер 2 в списке "Батькивщины" идет Виталий Нестор, женой которого является Яна Нестор (Коровченко), сестра Сергея Коровченко, которого называют гражданским мужем Молчановой.

Яна Нестор и Сергей Коровченко были помощниками нардепа от "Батькивщины" в 2006-2010 годах Андрея Портнова, который при президенте Януковиче был заместителем главы Администрации президента. Портнов вернулся в Украину после президентских выборов в июне 2019 года.

В свою очередей Денис Москаль тоже был помощником нардепа Портнова. В этом году он баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" под номером 3.

Недавно журналисты "Bihus.info" опубликовали т.н. "Понятийку" между Влдиславой Молчановой и Денисом Комарницким, которого в дальнейшем сменил сын экс-мэра Степан Черновецкий, они согласовывают общий выкуп и застройку 4 га территории завода на Васильковская в Киеве. Как известно, Денис Комарницкий стали называть "новым смотрящим" по Киеву осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Согласно метариалам суда, ООО "Центр оценки и консультаций +" в феврале 2016 года стало владельцем офисного здания (лит. В) площадью 141,7 кв. м по ул. Лысенко, 4.

В апреле 2019 года фирма получила в аренду на 15 лет участок 0,07 га под этим зданием, а в августе 2019 года КГГА выдала компании градостроительные условия и ограничения (ГУО).

Однако, в ноябре 2019 года главный инспектор строительного надзора отменил эти ГУО. Он отметил, что согласно Генплану указанный участок 0,07 га является территорией жилой средне- и малоэтажной застройки (4-8 этажей). В то же время в ГУО разрешена предельная высота объекта - 27 м, что соответствует 9 этажам, что есть уже многоэтажной застройкой.

Кроме того, инспектор указал, что намерения реконструкции нежилого здания на территории жилой застройки не соответствуют требованиям Генплана.

Суд решение инспектора отменил. Судья решила, что высота в 27 м не является окончательно определенной, поскольку окончательная высота должна быть определена проектной документацией на основании Генплана. А во-вторых, в Генплане указано, что в Центральной планировочной зоне, куда входит участок на ул. Лысенко, предусмотрено ограничение высоты зданий не выше 27 м. Следовательно, суд пришел к выводу, что указанная предельная высота в 27 м соответствует Генплану.

Также суд отметил, что единственным нормативным актом, определяющим этажность застройки в сочетании с высотой (27 м = 9 этажей), является ГСН Б.2.2-12:2019 Планирование и застройка территорий. Но он вступил в силу 1 октября 2019 года, то есть после того, как Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании ГУО.

Также ОАСК отметил, что инспектор при отмене ГУО не учел возможность остановки их действия или выдачи предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, то есть не соблюден принцип надлежащего управления.

При этом ни ГАСИ, ни Департамент градостроительства и архитектуры КГГА отзывов и объяснений в суд не предоставили. Следовательно, суд рассмотрел дело по имеющимся материалами, представленными компанией.

Собственниками ООО "Центр оценки и консультаций +" является Сергей Бородай (50%) и АО "ЗНВКИФ "Грифон Инвест" и АО "ЗНВКИФ "Инвест Менеджмент Групп" в интересах, за счет которого действует ООО "КУА "Бизнес-Гарант".

Указанные инвестфонды контролируют соответственно депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль и основателей строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова, которая является одним из спонсоров партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На президентских выборах 2019 года Молчанова была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинскому району Киева. На местных выборах 2020 года в Киевсовет под номер 2 в списке "Батькивщины" идет Виталий Нестор, женой которого является Яна Нестор (Коровченко), сестра Сергея Коровченко, которого называют гражданским мужем Молчановой.

Яна Нестор и Сергей Коровченко были помощниками нардепа от "Батькивщины" в 2006-2010 годах Андрея Портнова, который при президенте Януковиче был заместителем главы Администрации президента. Портнов вернулся в Украину после президентских выборов в июне 2019 года.

В свою очередей Денис Москаль тоже был помощником нардепа Портнова. В этом году он баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" под номером 3.

Недавно журналисты "Bihus.info" опубликовали т.н. "Понятийку" между Влдиславой Молчановой и Денисом Комарницким, которого в дальнейшем сменил сын экс-мэра Степан Черновецкий, они согласовывают общий выкуп и застройку 4 га территории завода на Васильковская в Киеве. Как известно, Денис Комарницкий стали называть "новым смотрящим" по Киеву осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.