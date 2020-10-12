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Скандальный суд разрешил окружению депутатов от Тимошенко построить девятиэтажку возле Золотых ворот

Скандальный суд разрешил окружению депутатов от Тимошенко построить девятиэтажку возле Золотых ворот

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение главного инспектора строительного надзора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в городе Киеве от 20 ноября 2019 года об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта "Реконструкция здания с помещениями сопутствующего назначения" по ул. Лысенко, 4 (лит. В) в Шевченковском районе.

Об этом свидетельствует решение судьи Олеси Чудак от 28 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно метариалам суда, ООО "Центр оценки и консультаций +" в феврале 2016 года стало владельцем офисного здания (лит. В) площадью 141,7 кв. м по ул. Лысенко, 4.

В апреле 2019 года фирма получила в аренду на 15 лет участок 0,07 га под этим зданием, а в августе 2019 года КГГА выдала компании градостроительные условия и ограничения (ГУО).

Однако, в ноябре 2019 года главный инспектор строительного надзора отменил эти ГУО. Он отметил, что согласно Генплану указанный участок 0,07 га является территорией жилой средне- и малоэтажной застройки (4-8 этажей). В то же время в ГУО разрешена предельная высота объекта - 27 м, что соответствует 9 этажам, что есть уже многоэтажной застройкой.

Кроме того, инспектор указал, что намерения реконструкции нежилого здания на территории жилой застройки не соответствуют требованиям Генплана.

Скандальный суд разрешил окружению депутатов от Тимошенко построить девятиэтажку возле Золотых ворот 01

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Суд решение инспектора отменил. Судья решила, что высота в 27 м не является окончательно определенной, поскольку окончательная высота должна быть определена проектной документацией на основании Генплана. А во-вторых, в Генплане указано, что в Центральной планировочной зоне, куда входит участок на ул. Лысенко, предусмотрено ограничение высоты зданий не выше 27 м. Следовательно, суд пришел к выводу, что указанная предельная высота в 27 м соответствует Генплану.

Также суд отметил, что единственным нормативным актом, определяющим этажность застройки в сочетании с высотой (27 м = 9 этажей), является ГСН Б.2.2-12:2019 Планирование и застройка территорий. Но он вступил в силу 1 октября 2019 года, то есть после того, как Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании ГУО.

Также ОАСК отметил, что инспектор при отмене ГУО не учел возможность остановки их действия или выдачи предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, то есть не соблюден принцип надлежащего управления.

При этом ни ГАСИ, ни Департамент градостроительства и архитектуры КГГА отзывов и объяснений в суд не предоставили. Следовательно, суд рассмотрел дело по имеющимся материалами, представленными компанией.

Собственниками ООО "Центр оценки и консультаций +" является Сергей Бородай (50%) и АО "ЗНВКИФ "Грифон Инвест" и АО "ЗНВКИФ "Инвест Менеджмент Групп" в интересах, за счет которого действует ООО "КУА "Бизнес-Гарант".

Указанные инвестфонды контролируют соответственно депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль и основателей строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова, которая является одним из спонсоров партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На президентских выборах 2019 года Молчанова была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинскому району Киева. На местных выборах 2020 года в Киевсовет под номер 2 в списке "Батькивщины" идет Виталий Нестор, женой которого является Яна Нестор (Коровченко), сестра Сергея Коровченко, которого называют гражданским мужем Молчановой.

Яна Нестор и Сергей Коровченко были помощниками нардепа от "Батькивщины" в 2006-2010 годах Андрея Портнова, который при президенте Януковиче был заместителем главы Администрации президента. Портнов вернулся в Украину после президентских выборов в июне 2019 года.

В свою очередей Денис Москаль тоже был помощником нардепа Портнова. В этом году он баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" под номером 3.

Недавно журналисты "Bihus.info" опубликовали т.н. "Понятийку" между Влдиславой Молчановой и Денисом Комарницким, которого в дальнейшем сменил сын экс-мэра Степан Черновецкий, они согласовывают общий выкуп и застройку 4 га территории завода на Васильковская в Киеве. Как известно, Денис Комарницкий стали называть "новым смотрящим" по Киеву осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Согласно метариалам суда, ООО "Центр оценки и консультаций +" в феврале 2016 года стало владельцем офисного здания (лит. В) площадью 141,7 кв. м по ул. Лысенко, 4.

В апреле 2019 года фирма получила в аренду на 15 лет участок 0,07 га под этим зданием, а в августе 2019 года КГГА выдала компании градостроительные условия и ограничения (ГУО).

Однако, в ноябре 2019 года главный инспектор строительного надзора отменил эти ГУО. Он отметил, что согласно Генплану указанный участок 0,07 га является территорией жилой средне- и малоэтажной застройки (4-8 этажей). В то же время в ГУО разрешена предельная высота объекта - 27 м, что соответствует 9 этажам, что есть уже многоэтажной застройкой.

Кроме того, инспектор указал, что намерения реконструкции нежилого здания на территории жилой застройки не соответствуют требованиям Генплана.

Суд решение инспектора отменил. Судья решила, что высота в 27 м не является окончательно определенной, поскольку окончательная высота должна быть определена проектной документацией на основании Генплана. А во-вторых, в Генплане указано, что в Центральной планировочной зоне, куда входит участок на ул. Лысенко, предусмотрено ограничение высоты зданий не выше 27 м. Следовательно, суд пришел к выводу, что указанная предельная высота в 27 м соответствует Генплану.

Также суд отметил, что единственным нормативным актом, определяющим этажность застройки в сочетании с высотой (27 м = 9 этажей), является ГСН Б.2.2-12:2019 Планирование и застройка территорий. Но он вступил в силу 1 октября 2019 года, то есть после того, как Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании ГУО.

Также ОАСК отметил, что инспектор при отмене ГУО не учел возможность остановки их действия или выдачи предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, то есть не соблюден принцип надлежащего управления.

При этом ни ГАСИ, ни Департамент градостроительства и архитектуры КГГА отзывов и объяснений в суд не предоставили. Следовательно, суд рассмотрел дело по имеющимся материалами, представленными компанией.

Собственниками ООО "Центр оценки и консультаций +" является Сергей Бородай (50%) и АО "ЗНВКИФ "Грифон Инвест" и АО "ЗНВКИФ "Инвест Менеджмент Групп" в интересах, за счет которого действует ООО "КУА "Бизнес-Гарант".

Указанные инвестфонды контролируют соответственно депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль и основателей строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова, которая является одним из спонсоров партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На президентских выборах 2019 года Молчанова была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинскому району Киева. На местных выборах 2020 года в Киевсовет под номер 2 в списке "Батькивщины" идет Виталий Нестор, женой которого является Яна Нестор (Коровченко), сестра Сергея Коровченко, которого называют гражданским мужем Молчановой.

Яна Нестор и Сергей Коровченко были помощниками нардепа от "Батькивщины" в 2006-2010 годах Андрея Портнова, который при президенте Януковиче был заместителем главы Администрации президента. Портнов вернулся в Украину после президентских выборов в июне 2019 года.

В свою очередей Денис Москаль тоже был помощником нардепа Портнова. В этом году он баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" под номером 3.

Недавно журналисты "Bihus.info" опубликовали т.н. "Понятийку" между Влдиславой Молчановой и Денисом Комарницким, которого в дальнейшем сменил сын экс-мэра Степан Черновецкий, они согласовывают общий выкуп и застройку 4 га территории завода на Васильковская в Киеве. Как известно, Денис Комарницкий стали называть "новым смотрящим" по Киеву осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Автор: 

Київ (4734) будівництво (2244) Тимошенко Юлія (46) Окружний адмінсуд Києва (152)


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