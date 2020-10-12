Украина вошла в тридцатку стран мира по уровню развития почтовых услуг

Украина заняла 30 место в рейтинге Всемирного почтового союза (ВПС) Postal Development Index 2020 по индексу почтового развития (2IPD).

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этого удалось достичь благодаря работе "Укрпошты", которая улучшила свои позиции в рейтинге сразу на 7 ступеней, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Укрпошта" вошла в ТОП-30 лучших почт мира по индексу почтового развития. По результатам соответствующего рейтинга Всемирного почтового союза мы обошли такие высокоразвитые страны, как Норвегия, Катар и Казахстан, которые вкладывают значительные государственные инвестиции в развитие своих национальных почт", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что всего в рейтинг вошло 170 стран, а в группе государств с идентичным Украины ВВП "Укрпошта" продемонстрировала лучший результат.

"Продолжаем работать над дальнейшей модернизацией и цифровизацией нашей почты – строительством современных сортировочных центров для обновления устаревшей логистической сети, а также развитием 2500 новых передвижных мобильных отделений по всей стране уже в следующем году", – отметил Криклий.

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Интегрированный индекс развития почтовой связи стран (2IPD) определялся по специальной методике на основе анализа данных трекинг-базы о почтовых отправлениях 2020 года, официальной статистики о деятельности почтовых операторов и собственных исследований Всемирного почтового союза.

Каждая из 170 стран мира оценивалась по показателям эффективности (от 0 до 100) за 4 аспектами почтового развития: надежность доставки, доступность доставки (размеры сети и объемы почтового обмена), портфель продуктов и инновационность. Кроме того, 2IPD оценивает не только операционную сторону деятельности почтовых служб (доставку), но и стратегическую и социальную. В частности, это управление бизнес-портфелем и финансовая доступность.