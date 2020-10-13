Цены на нефть растут после снижения на 4%

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после снижения на предыдущих сессиях, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до 41,81 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 39,5 доллара за баррель.

Во вторник цены на "черное золото" пытаются отыграть падение предыдущих торговых сессий, в ходе которых нефть подешевела на 3-4% на опасениях перенасыщения рынка. Опасения усилились на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе, снятия форс-мажора с месторождения в Ливии и роста заболеваемости коронавирусом в мире, что может нанести новый удар по спросу.

Опасения за баланс спроса и предложения переключили внимание инвесторов на заседание ОПЕК+, которое должно состояться на следующей неделе. Участники рынка ожидают, что альянс обратит внимание на ухудшение ситуации и примет необходимые меры.

"Не будет большим сюрпризом, если альянс наконец решит обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию и скорректировать свои действия", — сказал аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген.