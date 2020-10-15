Тигипко планирует перевести рабочие активы "Проминвестбанка" в "Таскомбанк"

Сергей Тигипко, который через свою компанию Luregio Limited подал в Национальный банк Украины документы для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ), планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк – ПИБ. (…) Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБа и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, остальное оставим на финансовые компании", – сказал Тигипко.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка с рынка.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", – указал Тигипко.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины получил от кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Сергей Тигипко, пакет документов для согласования покупки "Проминвестбанка".

Антимонопольный комитет согласовал приобретение "Проминвестбанка" компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих Тигипко.

При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.