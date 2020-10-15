Зеленский назначил нового главу Черниговской области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации, экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Новую главу ОГА президент представил на земельном форуме "Земля – народу" в Черниговской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", – сказал президент.

Соответствующий указ о назначении Коваленко №430/2020 от 13 октября также обнародован на сайте главы государства.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначил на ее место Романа Машовца. Через несколько дней Кабинет министров назначил Коваленко заместителем министра развития громад и территорий.

Как сообщалось, 12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности. 15 октября его отставку согласовал президент.

"Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый глава ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", – пояснил Прокопенко причины отставки.