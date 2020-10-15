Фонд госимущества выставил на продажу еще два спиртзавода "Укрспирта"

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу Мариливский и Козловский спиртзаводы ГП "Укрспирт" в Тернопольской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИ сообщает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже Мариловского спиртзавода состоится 12 ноября 2020 года. Стартовая цена объекта 54,7 млн грн. Спиртзавод расположен в пос. Нагорянка (Чортковский р-н Тернопольской обл.).

Аукцион по приватизации Козловского спиртзавода состоится 13 ноября 2020 года. Стартовая цена объекта – 37,6 млн грн. Завод находится в пгт Козлов (Козовский р-н) в 30 км от Тернополя.

Как писал БизнесЦензор, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" был продан на аукционе за 55,083 млн грн ООО "ЛВН Лимитед".

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".