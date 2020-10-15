Евросоюз ввел санкции против главы российской ФСБ

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и одного учреждения в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее постановление Совета ЕС о санкциях опубликовано в официальном журнале ЕС в четверг, 15 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в санкционном списке оказались глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Под санкции ЕС попал также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного при покушении на жизнь Навального.

Вслед за Евросоюзом о введении точно таких же санкций за отравление Алексея Навального объявила Великобритания.

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Напомним, ЕС обвиняет Россию в том, что она не содействует раскрытию отравления Навального боевым отравляющим веществом.

Оппозиционер был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок".

Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Москва традиционно отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.