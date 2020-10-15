Львовский аэропорт сообщил о задержке рейсов из-за отсутствия электричества
Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого некоторое время был полностью обесточен, что привело к незначительным задержкам авиарейсов.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.
"В связи с отключением городской сети питания в аэропорту произошло полное обесточивание… из-за проблем с питанием были незначительные задержки авиарейсов ", – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 15:40 подача электроэнергии была восстановлена.
В сообщении отмечается, что из-за отсутствия электроснабжения регистрация и посадка пассажиров осуществлялась вручную.
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Валентин Якимов
показати весь коментар29.01.2021 08:41 Відповісти Мені подобається 0
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