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Львовский аэропорт сообщил о задержке рейсов из-за отсутствия электричества

Львовский аэропорт сообщил о задержке рейсов из-за отсутствия электричества

Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого некоторое время был полностью обесточен, что привело к незначительным задержкам авиарейсов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"В связи с отключением городской сети питания в аэропорту произошло полное обесточивание… из-за проблем с питанием были незначительные задержки авиарейсов ", – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 15:40 подача электроэнергии была восстановлена.

В сообщении отмечается, что из-за отсутствия электроснабжения регистрация и посадка пассажиров осуществлялась вручную.

Автор: 

аеропорт (1161) Львів (844) Електрика (1240)


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Не приятная ситуация конечно. У меня вот дома часто отключают электричество, так что на такой случай уже давно купил генератор в компании https://vinur.com.ua/ Vinur . Таким образом, в случае чего сразу его подключаю, и у меня все работает. Посоветовал соседям, тоже себе купили.
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29.01.2021 08:41 Відповісти

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