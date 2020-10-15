Кабмин отменит ограничение зарплат руководства госбанков до конца месяца, – Минфин

Кабинет министров планирует до конца месяца отменить установленную после введения карантина рекомендацию по ограничению зарплат топ-менеджеров государственных банков лимитом в 47 тыс. грн.

Об этом заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил в ходе The Banking 50 Ukrainian Banking Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С точки зрения Министерства финансов как акционера мы выступаем за то, чтобы эти лимиты сняли как можно быстрее… мы работаем вместе над этим. Сначала было на уровне законодательства ограничено… Недавно президент подписал соответствующие изменения, которые предоставили право Кабмину отменять… Я точно знаю, что в этом месяце это будет сделано", – сказал Драганчук.

Заместитель министра финансов отметил, что после отмены соответствующих рекомендаций правительство планирует закончить формирование наблюдательных советов "Ощадбанка" (в котором не хватает одного члена) и "Укрэксимбанка" (двух).

"Тогда я буду считать, что реформа корпоративного управления завершена со стороны государства", – добавил Драганчук.

По информации агентства, Национальный банк Украины (НБУ) установил, что наличие таких ограничений в зарплате составляет организационный риск для банков.

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Как сообщалось, 16 сентября Кабинет министров рассматривал отмену ограничения заработных плат членам правления государственных банков, однако это решение не было опубликовано.

Ранее стало известно, что Национальный банк восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.

Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова - 316,4 тыс. грн зарплаты.

Напомним, Конституционный Суд по обращению судей Верховного Суда 28 августа отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.

29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand-by взяли обязательство отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.