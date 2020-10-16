Европа начала отбор газа из хранилищ

Европейская газовая отрасль перешла к массированному нетто-отбору газа из подземных хранилищ, обозначая тем самым переход от летнего (с закачкой в ПХГ) к зимнему формату работы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, с понедельника три дня подряд (на данный момент доступны данные по среду включительно) отбор стабильно превышает закачку. К отбору газа перешли Германия (крупнейший газовый рынок Европы), а также Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша и Словакия.

Разворот от закачки к отбору произошел в момент заполненности хранилищ по Европе на уровне 95,73% с запасами в 103 млрд куб. м активного газа. В прошлом году Европа продолжала закачивать газ под землю до конца октября - до уровня 98% и 105 млрд куб. м. Но тогда все боялись приостановки транзита через Украину.

График температуры воздуха в Европе на этой неделе плавно понизился (в рамках многолетнего коридора значений), тогда как год назад в те же самые дни было резкое потепление.

Все это оказало дополнительную поддержку ценам на газ, которые закончили торговую сессию четверга на голландском хабе TTF выше $173 за тысячу куб. м. Это максимум с первых дней декабря 2019 года, а с исторического минимума в $34 за тысячу куб. м, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в пять раз.

Поступление сжиженного природного газа на европейские терминалы в октябре падает по отношению к октябрю 2019 года на 32%. И даже к предыдущему месяцу оно снижается на 8% вопреки сезонному тренду на рост потребления топлива. С начала года среднесуточный приток СПГ на терминалы Европы уже оказался ниже среднесуточного за 2019 год (пока что на 3%).