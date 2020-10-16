Фонд госимущества выставит на первом этапе приватизации 30 спиртзаводом "Укрспирта"

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун рассказал, что на первом этапе приватизации будут проданы 30 спиртзаводов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых объектов, которые входят в состав ГП "Укрспирт". Речь идет о заводах, работа которых была приостановлена из-за отсутствия необходимости в производстве такого количества спирта госпредприятием. Однако эти объекты находятся рабочем состоянии и готовы к запуску хоть завтра. Последними на аукционы будут выставлены заводы, которые сейчас активно функционируют — это произойдет уже в 2021 году", - сказал Блескун.

По словам Блескуна, приватизация спиртовых объектов может завершиться до 1 июля 2021 года.

"В идеале приватизация спиртовых объектов должна завершиться до 1 июля 2021 года. После этой даты разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта", - рассказал Блескун.

Как писал БизнесЦензор, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" был продан на аукционе за 55,083 млн грн ООО "ЛВН Лимитед".

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".