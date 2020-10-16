США частично отменили запрет на полеты над территорией Украины

Авиационные власти США отменят ограничения на полеты для американских авиакомпаний в Симферопольском районе полетной информации под контролем Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В частности, Федеральная Авиационная Администрация Департамента Транспорта США с 27 октября планирует обновить Специальные федеральные авиационные правила (SFAR 113) об ограничениях на полеты американским эксплуатантам в воздушном пространстве под ответственностью Украины.

"В документе указано, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации, в частности в международном воздушном пространстве, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", – сказано в сообщении.

Так, на основе анализа отчетов мониторинга управления рисками за последние три с половиной года в отчете отмечено, что в результате целенаправленных усилий Украины количество случаев, имевших потенциальное влияние на безопасность полетов, связанных с российской агрессией в Украине, снизилась практически до нуля.

При этом воздушное пространство над временно оккупированной территорией Крыма было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины.

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"Выводы FAA, как одного из самых авторитетных мировых регуляторов по безопасности авиации, о надлежащем уровне безопасности в международном воздушном пространстве над открытым морем, является очередным очень важным признанием для авиационного сообщества всего мира. Они основываются на профессиональной оценке комплекса мероприятий, которые были воплощены для минимизации угроз и уровня безопасности полетов в западной части Симферопольского района полетной информации", – отметил глава "Украэрорух" Андрей Ярмак.

В то же время FAA продлит на год действие действующего запрета гражданским американским эксплуатантам на выполнение полетов в восточной части Днепровского района полетной информации в связи с наличием рисков для гражданской авиации, связанных с конфликтом на востоке Украины.