Бизнес спрогнозировал снижение курса гривни до 30 грн/$, – опрос НБУ

Оценки бизнеса относительно экономического роста и собственного развития улучшились, но инфляционные ожидания остаются выше среднесрочной цели Национального банка на следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний во третьем квартале 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Индекс деловых ожиданий предприятий еще не вернулся на докарантинний уровень, но уже пересек нейтральную отметку и достиг 100,8% (во втором квартале – 90,8%), что свидетельствует о сбалансированности отрицательных и положительных оценок бизнеса. Повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния собственных предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь", – отмечается в сообщении.

При этом результаты опроса показали, что предприятия продолжают ожидать сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, однако они менее пессимистичны, чем в предыдущем опросе. Баланс ответов составил "минус" 16,1% против 34,1% во втором квартале 2020 года.

В то же время инфляционные ожидания предприятий остались неизменными. Как и в предыдущем квартале, бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении. Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%, а каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10%.

"Важнейшими фактором влияния на инфляцию предприниматели называют ослабление гривни и увеличение затрат на производство", – указывают в НБУ.

Так, бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты на протяжении 12 месяцев до 28,99 грн/$ (в предыдущем квартале – 28,28 грн/$). При этом 62% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 2,.01 грн/$ до 30,00 грн/$.

Читайте также: Нацбанк изменил систему контроля за определением курса гривни

Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев улучшились. Каждая пятая компания прогнозирует лучшие результаты.

"Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения. Улучшились настроения предприятий по инвестиционной активности. Уже каждая пятая компания готова нарастить инвестиционные расходы, прежде всего на машины, оборудование и инвентарь", – отмечается в сообщении.

В то же время бизнес и впредь настроен сокращать количество работников. Только 10,2% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала прогнозируют 21% опрошенных компаний. В итоге отрицательный баланс ожиданий – "минус" 10,8% (в предыдущем квартале – "минус" 17,3%).

Доля компаний, планирует привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,9% (в предыдущем квартале–- 39,2%). В то же время несколько уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, – до 8%.

Квартальный опрос проводился с 3 августа по 3 сентября, в опросе приняли участие 696 предприятий из 22 регионов страны.

Как сообщалось, по итогам проведенного НБУ опроса во втором квартале бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.

При этом уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года – 90,8% (в первом квартале 2020 года – 110,5%) под влиянием коронакризиса и карантина.

https://censor.net/n3208569