Фонд госимущества нанял советника для приватизации бывшего завода "Большевик"

Консультационная фирма "KPMG Украина" стала победителем конкурса по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – "Завод "Большевик").

Как сообщили в пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ), с компанией уже подписан соответствующий договор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Победителем стала компания "КПМГ Украина". Всего было три заявки. КПМГ выиграла, так как набрала наибольшее количество балов. Договор с КПМГ уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином", – сообщили в о ФГИ.

По информации на сайте ФГИ, конкурс по отбору советника по приватизации был объявлен в августе текущего года.

Как сообщалось, Киевский горсовет планирует выкупить цех №5 у АО "Первый Киевский машиностроительный завод" для достройки Шулявского путепровода.

В декабре 2019 года Киевская прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски на заводе "Большевик" (с 2018 года – "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) в связи с продажей почти 6,4 тыс. кв. м принадлежащих предприятию помещений на организованных госпредприятием "СЕТАМ" торгах, несмотря на действующий запрет.

Читайте также: Фонд госимущества выставит на первом этапе приватизации 30 спиртзаводом "Укрспирта"

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик".

В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

Согласно отчету предприятия на его сайте, в январе-июне 2020 года оно получило почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый доход вырос на 21,8% - до 59,43 млн грн. На 1 июля текущего года на заводе работало 315 человек.

KPMG, согласно информации на его сайте, работает в Украине c 1992 года, предоставляет аудиторские, налогово-юридические, консультационные услуги, и услуги форензик. Согласно госреестру, в стране зарегистрированы ООО "КПМГ-Украина", на 100% подконтрольное британской KPMGLimited, и ЧАО "КПМГ Аудит", в котором "КПМГ-Украина" владеет 30%, а 46,0169% принадлежит Анне Пархоменко и 23,9831% – Андрею Цымбалу.