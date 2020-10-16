Урожай зерновых превысил 45 миллионов тонн, – Минэкономики

По состоянию на 15 октября украинские сельхозпроизводители собрали 60,5 млн тонн основных культур с площади 19,5 млн га, в частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 45,7 млн тонн с площади около 12,06 млн га (78% к прогнозу).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур собрано230,6 тыс. тонн проса с площади 143,7 тыс. га (96%), 92,1 тыс. тонн гречихи с площади 73 тыс. га (93%), 10,5 млн тонн подсолнечника с площади 5,4 млн га (84%), 1,8 млн тонн сои с площади 917,1 тыс. га (68%), 10 млн тонн кукурузы с площади 2,2 млн га (40%), 2 млн тонн сахарной свеклы с площади 46,9 тыс. га (22%).

Как отмечается в сообщении, с начала уборочной кампании больше урожая собрано в Харьковской (5,5 млн тонн), Днепропетровской (4,4 млн тонн), Винницкой (4,2 млн тонн), Полтавской (4,2 млн тонн) областях.

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).