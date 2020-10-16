Евросоюз признал безопасными новейшие лайнеры Boeing

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) считает, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX американской Boeing Co., сделало авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы еще до конца 2020 года.

Об этом главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки в интервью агентству Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам еврочиновника, после тестовых полетов 737 MAX, проведенных в сентябре, EASA готовит финальный отчет и может выпустить директиву о летной годности самолетов уже в следующем месяце.

"Наш анализ показал, что самолет безопасен, и этот уровень безопасности для нас является очень высоким. Мы обсуждали с Boeing, что с третьим сенсором будет достигнут еще более высокий уровень безопасности", – заявил Ки.

Глава EASA уточнил, что разработка дополнительного сенсора, который должен упростить работу пилотов в случае выхода из строя одного или обоих механических датчиков угла атаки, займет от 20 до 24 месяцев.

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Как сообщалось, Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года и лишь летом этого года возобновил его, но в очень небольшом количестве, поскольку американские регуляторы до сих пор не дали разрешения на возобновление полетов этих самолетов.

Ситуацию усугубила пандемия COVID-19, повысив неопределенность в отношении перспектив эксплуатации самолетов 737 MAX.

Полеты 737 MAX были приостановлены в марте прошлого года, после того как при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.