"Приватбанк" устранили от управления дочерним банков в Латвии, – член правления

Государственный "Приватбанк" полностью заблокирован от управления латвийским дочерним PrivatBank, в котором ему принадлежит 46,54%, и намерен выйти из состава акционеров.

Об этом член правления "Приватбанка" Анна Самарина сообщила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы, по-прежнему, имеем намерение юридически выйти из состава акционеров, так как фактически мы полностью блокированы от управления компанией, наши рекомендации не принимаются во внимание менеджментом, наши подходы к улучшению ситуации в компании не находят поддержки у других акционеров. При этом, если позиция других участников не изменится, наше намерение останется намерением", – сказала член правления госбанка.

Самарина напомнила, что в 2017 году "Приватбанк" нанял компанию FinPoint Investment Advisors для поиска покупателей на принадлежащие ему 46,5% акций в PrivatBank.

"Компанией FinPoint проведена огромная работа, имевшая результатом ряд предложений. Тем не менее, ни одно из них не было реализовано, в основном по причине желания потенциальных инвесторов получить 100% пакет. У других акционеров латвийского AS PrivatBank не было в тот момент желания продавать свои доли", – отметила член правления украинского госбанка.

Самарина пояснила, что "Приватбанк" был заинтересован продать свою долю в PrivatBank, поскольку его стратегия не подразумевает развитие заграничных направлений бизнеса, добавив, что банк искал возможные конфигурации для продажи акций, однако безуспешно.

"Между тем, в банке не происходят никакие кардинальные изменения, он продолжает проедать капитал, менеджмент не может вывести банк из этого состояния. Обычно такая ситуация в рыночной практике ведет к ликвидации. Для любого регулятора – такой конфликт между акционерами – это "красная тряпка" и мы, невольные заложники этого конфликта", – добавила она.

Отвечая на вопрос о возможности отнесения банка латвийским регулятором к категории неплежеспособных, Самарина отметила, что у банка пока достаточно ликвидности и капитала.

Вместе с тем член правления уточнила, что "Приватбанк" не знает, насколько достоверно и адекватно в PrivatBank оценены качество кредитного портфеля и стоимость активов, а также насколько быстро банк сможет реализовать свои активы в случае наступления проблем.

"Поэтому мы ожидали бы от других акционеров трезвой оценки ситуации. Действующая бизнес-модель банка требует кардинальных изменений, а это крайне непросто на небольшом и очень "плотно" занятом прибалтийском рынке", – добавила она.

Самарина также сообщила, что украинский "Приватбанк" прекратил любую финансовую деятельность с латвийским PrivatBank.

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"Мы не можем вести бизнес с такими контрагентами, поскольку, по нашей оценке, это сопряжено с репутационными рисками", – пояснила она, напомнив, что к банку был применен штраф латвийского регулятора в размере 1 млн евро в связи с выявленными нарушениями по итогам системы внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию денег.

Самарина добавила, что "Приватбанк" в настоящее время не планирует докапитализировать латвийскую "дочку" из-за отсутствия возможности управления ею.

Как сообщалось, ранее латвийский PrivatBank объявил о планах прекратить обслуживание платежных карт.

По данным латвийской Ассоциации финансовой отрасли, в конце июня этого года у PrivatBank был 24,9 тыс. клиентов, в том числе 22,5 тыс. физических и 2,4 тыс. юридических лиц. В интернет-банке PrivatBank было зарегистрировано 8,8 тыс. пользователей. К концу июня 2020 года банк выдал 19,5 тыс. платежных карт и установил 10 банкоматов.

В первом полугодии этого года убытки PrivatBank составили 2,83 млн евро, что в четыре раза больше, чем за соответствующий период 2019 года. Суммарные активы банка на середину этого года составляли 176,2 млн евро, что на 10,6% меньше, чем на начало года. Капитал 1-го уровня на 30 июня был равен 22,3 млн евро.

Согласно отчету банка, его акционерами на середину этого года было помимо "Приватбанка" Dartlem Holdings Limited, бенефициаром которой в украинском госреестре указан Игорь Мазепа, – 9,23%, Wadless Holdings Limited – 9,14%, Unimain Holdings Limited – 5,29% (все три – Кипр), Chastely Investments Limited (Белиз) – 2,71% и физлица – 2,71%.

Согласно опубликованному в апреле 2016 года финансовому отчету латвийского PrivatBank, доля украинского "Приватбанка", национализированного в конце 2016 года, в его капитале после проведенной эмиссии на 6 млн евро (до 86,35 млн евро) уменьшилась до 46,54437% с 50,02001%.

Экс-акционеры "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, с которыми сейчас судится "Приватбанк" в Украине и Лондоне, в 2016 году сократили свою долю в PrivatBank с 9,00001% до 8,37465%. В документах латвийского банка они указаны как граждане Кипра.

Помимо них, акционерами PrivatBank на конец 2016 года были Concorde (Bermuda) Limited - 9,22686% (годом ранее - 8,49993%), кипрские Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited - соответственно 5,66776% (4,85710%) и 5,28836% (5,68326%), Мордехай Корф и Уриэл Цви Лабер (оба - США) - 4,37139% и 2,67141% (доли за год не менялись), Chastely Investments Limited (Белиз) - 2,70771% (2,534%) и Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous, Кипр) - 2,42856%.

Новым акционером латвийского банка с долей в 3,47425% в 2016 году стала компания Danig Limited (Бермуды) - 3,47425%.