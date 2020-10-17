Coca-Cola прекратит производство своего первого диетического напитка

Американская компания Coca-Cola Co решила отказаться от производства своего первого диетического напитка Tab, сообщает The Wall Street Journal.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Бренд Tab был выпущен в 1963 году, напиток стал первой диетической газировкой Coca-Cola. В 1970-80-е годы продукт достиг пика популярности, отмечает газета. После выпуска диетической Diet Coke популярность Tab начала снижаться, однако Coca-Cola продолжала производить Tab из-за отношений с клиентами. WSJ отмечает, что поклонники газировки звонили в штаб-квартиру Coca-Cola и подписывали петиции, если не могли найти Tab.

По данным Euromonitor International, которые приводит WSJ, в 2019 году продажи Tab в мире составили $22 млрд, или 0,1% от общего объема продаж диетической колы. При этом доля Diet Coke составила 35% продаж, а Coke Zero Sugar — 22%.

Директор Coca-Cola по инновациям и маркетингу Кэт Кетцер, комментируя отказ от продуктов, пояснила, что компания хочет создать "пространство для новых брендов". По ее словам, компания отсеивает небольшие бренды, у которых нет потенциала и продажи которых не растут.

В прошлом месяце Coca-Cola сообщила, что откажется почти от половины своих 500 брендов в условиях пандемии. Это станет частьюреструктуризации, которая включает сокращения и принятие обновленной маркетинговой стратегии. В частности, в этом году компания планирует снять с производства Diet Coke с вишневым вкусом, лимонад Sprite и низкокалорийную Coke Life с добавлением заменителя сахара. Компания уже прекратила выпускать соки под брендом Odwalla и кокосовую воду Zico.