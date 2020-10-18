Долг "Гарантированного покупателя" за электроэнергию превысил 30 миллиардов
По состоянию на 16 октября единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен производителям из возобновляемых источников (ВИЭ) 23,14 млрд грн, долг перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" по расчетам за электроэнергию для нужд населения составил 6,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", передает БизнесЦензор.
По данным предприятия объем выплат по "зеленому" тарифу с начала года составил 15,06 млрд грн, уровень расчетов составляет 36,3%, а расчетов за электроэнергию, приобретенную для обеспечения нужд населения, – 61,3%.
Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которое обязано покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.
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Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
При этом правительство обязалось 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.
На 20 сентября долг Гарантированного покупателя перед производителям "зеленой" электроэнергии составлял 21,7 млрд грн. По прогнозам госкомпании, к концу 2020 года дефицит средств ГП для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн.
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