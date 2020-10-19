Рост ВВП Китая оказался ниже прогнозируемого уровня

ВВП Китая на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране в третьем квартале 2020 года вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%.

По итогам трех кварталов 2020 года ВВП КНР, по предварительным подсчетам, вырос на 0,7% в годовом выражении на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничений.

По итогам первого квартала ВВП Китая под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Во втором квартале на фоне улучшения эпидемобстановки ВВП страны вырос на 3,2%.

Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.

По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.