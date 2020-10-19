Цены на нефть снижаются из-за новостей об экономике Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на пессимизме вокруг состояния экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,28% — до 42,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 41,01 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,46%, до 40,69 доллара за баррель.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также вторым по величине потребителем, поэтому в понедельник нефтяные трейдеры с пессимизмом встретили публикацию данных о ВВП КНР. Рост ВВП Китая третьем квартале 2020 года составил 4,9%. Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%. Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены в понедельник, агентство Reuters выделяет также снижение китайскими нефтеперерабатывающими заводами темпов переработки сырья в сентябре, а также снижение страной импорта промышленных металлов.

Экономист OCBC Bank Хоуи Ли, которого цитирует агентство, назвал эти данные "разочаровывающими". "Вероятно, до конца дня, мы будем наблюдать снижение (котировок)", — добавил аналитик.

Ключевым событием для нефтяного рынка в понедельник является заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс обсудит ситуацию на рынке нефти и замедление темпов восстановления мирового спроса на "черное золото" на фоне начала второй волны пандемии коронавируса.