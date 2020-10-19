Запасы газа в украинских хранилищах превысили 28,4 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 октября достигли 28,43 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензорсо ссылкой на Интерфакс-Украина

Согласно расчетам агентства, 1-17 октября хранилища пополнились на 379,6 млн кубометров, и если на протяжении 1-16 числа суточная закачка колебалась от 19,6 млн до 28,2 млн куб. м, то 17 октября она снизилась до 10,8 млн куб. м.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 октября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 80,1%, или на 12,65 млрд куб. м.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в начале сентября спрогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами ПХГ около 27-28 млрд кубометров.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).