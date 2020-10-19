Рада отказалась рассматривать проект госбюджета на заседании 20 октября вопреки регламенту

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 октября, не будет рассматривать проект закона о государственном бюджете на 2021 год, вопреки требованиям регламента.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время согласительного совета депутатских фракций и групп, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

По словам Разумкова, в минувшую пятницу по техническим причинам не состоялось заседание профильного комитета, что делает невозможным рассмотрение законопроекта.

"Документ, который должны были рассматривать завтра, – не готов. Уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. После выборов мы вернемся к работе согласно плану-графику и с 3 ноября сможем рассмотреть этот законопроект", – сообщил председатель Верховной Рады.

В то же время Разумков сообщил, что на завтрашнем пленарном заседании запланировано выступление президента Владимира Зеленского перед народными депутатами с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщалось, парламентский Комитет по вопросам бюджета не смог провести запланированное на 16 октября заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год из-за отсутствия кворума. В частности, из 19 членов комитета от "Слуги народа" на заседании присутствовали только 5.

Согласно регламенту, бюджетный комитет должен был рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада рассматривает проект закона о государственном бюджете на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября года, предшествующего плановому.

Ранее Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.