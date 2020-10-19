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Новини Бюджет-2021
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Рада отказалась рассматривать проект госбюджета на заседании 20 октября вопреки регламенту

Рада отказалась рассматривать проект госбюджета на заседании 20 октября вопреки регламенту

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 октября, не будет рассматривать проект закона о государственном бюджете на 2021 год, вопреки требованиям регламента.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время согласительного совета депутатских фракций и групп, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

По словам Разумкова, в минувшую пятницу по техническим причинам не состоялось заседание профильного комитета, что делает невозможным рассмотрение законопроекта.

"Документ, который должны были рассматривать завтра, – не готов. Уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. После выборов мы вернемся к работе согласно плану-графику и с 3 ноября сможем рассмотреть этот законопроект", – сообщил председатель Верховной Рады.

В то же время Разумков сообщил, что на завтрашнем пленарном заседании запланировано выступление президента Владимира Зеленского перед народными депутатами с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщалось, парламентский Комитет по вопросам бюджета не смог провести запланированное на 16 октября заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год из-за отсутствия кворума. В частности, из 19 членов комитета от "Слуги народа" на заседании присутствовали только 5.

Согласно регламенту, бюджетный комитет должен был рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада рассматривает проект закона о государственном бюджете на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября года, предшествующего плановому.

Ранее Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

Автор: 

ВР (2865) держбюджет (1569) парламент (1948) Разумков Дмитро (78)


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Какой-такой бюджет? Бубочка же хочет 20 октября предвыборную речь толкнуть для лохтората. Бюджет -- это мелочь, подождет. Речь "величайшего" она важнее для страны.
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19.10.2020 15:51 Відповісти
Коли зелені законів дотримувалися. На кожну вибори, який бюджет.
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19.10.2020 19:41 Відповісти
Ще раз побачимо очі, які блищать ненавистю, і почуємо слова, які він з відразою не то випльовує, не то вигавкує...
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19.10.2020 18:09 Відповісти
Рост ввп почти 5%, средняя з/п 13600. Шо они там курят?
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20.10.2020 09:07 Відповісти
То , что не хотят легализовать Если бы было реальное желание, был бы готовый законопроэкт, а так только бубочкин вопросик, место которому в корзине рядом с унитазом, со следами фекалий.....
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20.10.2020 14:06 Відповісти
принятие бюджета еще больше обрушит рейтинг зеленой швали, которая несмотря на их потуги скорее всего не получит ни одного мерского места в городах миллионниках, и более чем скромный результат в сельских и городских радах. Там же в бюджете наверняка присутствует распил, и некоторые цифры, которые входят в явный диссонанс как с обещаниями самой моники, так и с обещаниями его зеленой шоблы диллетантов. Поэтому нельзя никаких бюджетов голосовать, более того, управлять страной после выборов они уже будут далеко не сами, и тому с кем они будут это делать надо платить, своего бабла у них нет, платить будут из бюджета, соответственно характер дерибана оного может сильно измениться, с учетом новых реалий, тольно на потом это дело надо оставлять, не до регламента....
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20.10.2020 15:00 Відповісти

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