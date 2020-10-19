Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры

Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

Заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).

Как сообщалось, Верховная Рада со второй попытки 16 июля проголосовала на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

До назначения на должность вице-премьера с начала апреля 2020 года Уруский возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина". В январе - августе 2015 года он возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" являлся академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск". После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.