Нацкомиссия оштрафовала поставщиков газа на 1,5 миллиона за небалансы

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по итогам проведенных проверок оштрафовала ряд поставщиков природного газа на общую сумму более 1,5 млн грн за создание негативных небалансов на рынке газа.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в том числе на ООО "ГК "Черкассы-газ" наложен наибольший штраф в размере 425 тыс. грн (на сумму допущенного негативного небаланса), передает БизнесЦензор.

НКРЭКУ осуществила ряд проверок поставщиков природного газа на основании обращения ООО "Оператор ГТС Украины". По их результатам было установлено осуществление заказчиками услуг транспортировки и поставки природного газа без обеспечения своевременной сбалансированности своего портфолио балансировки.

"Указанные действия поставщиков природного газа привели к созданию негативного небаланса природного газа в июне 2020 года в объеме более 235 млн куб. м на общую сумму более 682 млн грн", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании НКРЭКУ 13 октября было принято решение о проведении еще 34 проверок поставщиков природного газа на предмет своевременного сбалансирования своего портфолио балансировки в августе 2020 года.