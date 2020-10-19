Гладковский сократил свою долю в страховой компании Порошенко

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНКИФ) "Сова" Олега Гладковского сократил пакет акций в СК "Краина" с 9,766% до 3,761%.

Согласно официальным данным страховщика, новыми акционерами компании стали ООО "Авторитейл Ассистанс" (4,26% акций) и ЗНКИФ "Бриз" (1,75%), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно госреестру юрлиц, бенефициарами ООО "Авторитейл Ассистанс" являются Оксана Черначук (34%), Юлия Гладковская (33%), Анастасия Косенко (24%) и ЗНКИФ "Сова" (9%).

Юлия Гладковская является женой Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Бенефициар ЗНКИФ "Бриз" в госреестре не указан, однако известно, что это фонд управляется той же компанией ООО "Компания по управлению активами "Фьюжн Капитал Партнерс", что и ЗНКИФ "Сова" Гладковского, ЗНКИФ "ВИК" Игоря Кононенко и ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал" Петра Порошенко.

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СК "Країна" является акционерным обществом, основана в 1994 году и специализируется на рисковом страховании. 49,99% принадлежит ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал" Петра Порошенко, 23,94% – Анне Коваленко, которую связывают с Игорем Кононенко.

Валовые страховые премии ПАО "Страховая компания "Краина" в январе-июне 2020 года составили 244,65 млн грн, что на 19,29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Прибыль СК "Краина" от операционной деятельности за шесть месяцев 2020 года возросла на 33,07% – до 20,26 млн грн, его чистая прибыль – на 27,04%, до 7,41 млн грн.