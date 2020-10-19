Скандальный суд обязал расширить границы бывшего месторождения газа Ставицкого

Окружной административный суд Киева обязал Государственную службу геологии и недр издать приказ о предоставлении ООО "Юнолит Ойл" спецразрешение на расширение границ пользования недрами на Флеровско-Юбилейной площади.

Соответствующее решение суд принял 12 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, 20 сентября 2019 года "Юнолит Ойл" обратилось с заявлением о расширении границ месторождения в Полтавской области, на которое у компании было специальное разрешение на опытно-промышленную разработку.

Постановление правительства №615 о Порядке предоставления специальных разрешений предусматривает, что без аукциона пределы месторождения могут быть расширены до 50%. Для этого нужно было получить согласование профильного министерства (на тот момент объединенного Министерства окружающей среды и защиты окружающей среды) и Полтавского облсовета. В тот же день Госгеонедр направила им документы на согласование.

Депутаты заявление согласовали, а министерство заявило, что представленный пакет документов не соответствует Порядку предоставления специальных разрешений, так как не совпадают координаты месторождения в различных документах. На основании этого в декабре 2019 года Госгеонедр вернуло документы "Юнолит ойлу".

Суд решил, что замечание Министерства могло быть основанием для отказа в предоставлении разрешения, а не для возвращения заявления. То есть, Госгеонедр должна была отказать в удовлетворении или согласовать. Именно этот момент указало в иске "Юнолит ойл" и судья Марина Бояринцева согласилась.

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Также она решила, что указанное указано основание "пакет документов не соответствует Порядку" не предусмотрено в упомянутом Порядком о выдаче специальных разрешений. Таким образом, сочла судья, письмо министерства к Госгеонедр не содержало конкретных замечаний по заявке "Юнолит Ойла". Кроме того, министерство пропустило установленные сроки для предоставления предложений.

Таким образом, по мнению суда, "Юнолит Ойл" подал полный пакет документов, оснований не утверждать который у Госгеонедр не было. Поэтому ОАСК обязал ее выдать фирме специальное разрешение на пользование недрами Флеровско-Юбилейной площади на основании заявления о расширении границ ранее предоставленного в пользование площади участка.

"Юнолит Ойл" является собственником спецразрешения №4844 на пользование Флеровско-Юбилейной площади до 2037 года. Месторождение имеет запасы природного газа и конденсата.

Ранее это месторождение принадлежало компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. После того "Голден Деррик" изменила название "Ист Юроуп Петролеум", через кипрскую "Хартлог Лимитед" СМИ называли владельцем фирмы бизнесмена Павла Фукса, сам он это отрицал.

"Юнолит Ойл" было создано в конце 2018 года, ее руководителем тогда была Мария Мартыненко. Она называла себя директором группы "Ист Юроуп Петролеум", тогда же 19 спецразрешений "Ист Юроуп петролеум" были переоформлены на другие юрлица. Одно из них – именно "Юнолит Ойл", директором которой с 2020 года указан Виталий Толок, а владельцем – британская "Курзон коммодитиз трейдинг лимитед". Бенефициаром записан житель Оксфорда Деррикотт Кристофер. Он также указан бенефициаром ООО "Надрапростир", ООО "Надра сервис инцест" и "Виленд Ресурс 2000". Две последние получили месторождения без аукционов в 2018 году, они были записаны на непубличных людей.