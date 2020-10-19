"Укртрансбезопасность" за неделю начислила 2,8 миллиона штрафов за перегрузки

По итогам 12-18 октября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено около 17,5 тыс. транспортных средств, составлено 279 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 2,8 млн грн платы за перегрузки.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В разрезе регионов наибольше платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Волынской областях. Вместе с тем, в течение 12-18 октября в сравнении с предыдущим к этому неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю 12-18 октября:

1. На автодороге М-19 - авто MAN (перевозчик - Капканец С.В.) с перегрузкой на 13%. Общий вес транспортного средства составил 49,95 тонны при норме 44 тонны. Начисленная плата за проезд - 9341,22 евро.

2. На автодороге Н-03 - авто DAF (перевозчик - ООО "Атлантик Транс Групп") с перегрузкой на 11%. Общий вес транспортного средства составил 44,57 тонны при норме 40 тонн. Начисленная плата за проезд - 210 евро.

3. На автодороге М-03 - авто MAN (перевозчик - Представительство "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ИНШААТ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНА АНОНИМ ШИРКЕТИ") с перегрузкой на 3%. Общий вес транспортного средства составил 41,03 тонны при норме 40 тонн. Начисленная плата за проезд - 124,80 евро.

4. На Столичном шоссе в Киеве - авто МАЗ (перевозчик - ООО "Промагролизинг-Украина") с перегрузкой на 16%. Общий вес транспортного средства составил 46,55 тонны при норме 40 тонн. Начисленная плата за проезд - 46,99 евро.

5. На автодороге М-05 - авто Renault (перевозчик - ООО "Индустрия") с перегрузкой на 17%. Общий вес транспортного средства составил 46,67 тонны при норме 40 тонн. Начисленная плата за проезд - 20,70 евро.