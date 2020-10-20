"Нафтогаз" отложил размещение евробондов на $500 миллионов (обновлено)

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке.

По его словам, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Как передает БизнесЦензор, позднее во вторник финансовый директор "Нафтогаза" Петер Стефанус ван Дрил в ходе онлайн-дискуссии Energy Inside подчеркнул, что международные инвесторы подтвердили свою заинтересованность в облигациях "Нафтогаза", однако их намерения изменились на фоне негативных новостей из Украины.

"Что мы увидели в ходе этого дня, когда нужно было конкретно подписать и проинвестировать? В течении дня начали происходить разные сомнения в среде в Украине. Когда я говорю о среде, часть речь идет о негативном восприятии. Смотрите, что случилось с Нацбанком – ушел глава, государственный аудит (публикации в СМИ об аудите "Нафтогаза" Госаудитслужбой, – ред.), недавно вышли данные эти, все эти плохие новости повлияли на решение иностранных инвесторов", – заявил ван Дрил.

В свою очередь советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль назвала причиной срыва размещения именно публикации об итога аудита компании.

"Было бы очень странно, если бы мы могли разместиться, после того как внутренне нам создали столько препятствий для этого", – подчеркнула Зеркаль.

Вечером вторника "Нафтогаз" обнародовал пресс-релиз, подтвердив решение отсрочить размещение долларовых еврооблигаций на сумму не мене $500 млн.

"Нафтогаз" принял решение отложить размещение еврооблигаций, несмотря на большое количество заявок на приобретение, и перенести выпуск на другую дату. "Нафтогаз" готов к привлечению иностранных инвестиций в Украину. Однако стало ясно, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране", – приводятся в релизе слова Питера ван Дрила.

"В частности, инвесторы ссылаются на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Инвесторы также напомнили, что внимательно следят за реформой корпоративного управления, ведь это является критически важным фактором для развития инвестиций в экономику страны. Вторым таким весомым фактором они также считают развитие отношений Украины с МВФ", – добавил финансовый директор НАК.

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Как сообщалось, ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

НАК осенью в 2018 года уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.