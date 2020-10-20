Цены на золото перешли с снижению

Стоимость золота во вторник утром снижается, инвесторы по-прежнему следят за новостями вокруг стимулирования американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 6,85 доллара, до 1904,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,43% — до 24,593 доллара за унцию.

Во вторник цены на слитки снижаются, при этом инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, осторожничая в преддверии крайнего срока для достижения соглашения о новом пакете стимулов в США и предстоящих президентских выборов.

"Многие инвесторы находятся в стороне, в том числе потому, что приближаются выборы в США", — сказал управляющий директор Gold Silver Central Брайан Лэн.

Белый дом и демократы в конгрессе продолжают переговоры о возможном новом пакете стимулирования экономики в преддверии выборов. Конгресс уже выделил на эти цели больше 3 триллионов долларов, но срок действия предыдущего пакета поддержки истек в начале августа, и последующие переговоры результатов пока не дали.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин обсудили разногласия по поводу пакета стимулов в ходе телефонного разговора. Согласно информации агентства, Пелоси надеется, что к концу вторника будет "ясность" в отношении того, сможет ли закон о стимулировании быть принят до выборов президента, которые пройдут 3 ноября.

Теперь инвесторы ожидают финальные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах, демократом Джо Байденом, которые пройдут в четверг.