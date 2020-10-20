Строительная инспекция выдала разрешение на новый ЖК Вавриша на Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украину 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по ул. Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое строительство) на ул. Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе".

ООО "Сага 18" с осени прошлого года пыталась получить в ГАСК разрешение на строительство на ул. Сагайдачного, 18. Дважды в этом году ГАСК в выдаче разрешения отказывала. В частности, 14 августа - по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада (вместо 12 м (3 этажа) - фактически 17,3 м (3 этажа и мансарда), необеспечения проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники и т.д.

На собственном сайте и на сайтах по продаже жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс. Однако, согласно градостроительным условиям и ограничениям, застройщик возводит деловой центр.

ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрытые не диверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Евсей - юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development.

Генподрядчиком строительства является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор в ноябре 2019 года.

Владельцами "Атмосфера Инжиниринг Системз" в равных долях являются Наталья Берест, Евгений Ивинской, Виктория Коробенко и ООО "Роксвил", которым владеет Михаил Петрик - партнер по бизнесу Артема Петрощук, родного брата Евгения Петрощука - одого из непубличных, однако ключевых советников председателя "Укравтодора" Александра Кубракова.

В 2019 году Евгений Петрощук направления владел долей в ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз".