Транспортные предприятия с начала года сократили грузоперевозки на 13,3%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2020 года сократили перевозку грузов на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 435,2 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 16,6% – до 210,7 млрд ткм.

За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 223,1 млн тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Автомобильным транспортом перевезено 136,9 млн тонн (- 24,5%), водным – 3,9 млн тонн (- 13%), трубопроводным – 71,2 млн тонн (- 13,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 9,4%).