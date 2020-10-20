Боголюбов подал четыре иска к "Приватбанку"

Бывший-акционер ныне государственного "Приватбанка" и многолетний бизнес-партнер Игоря Коломойского – Геннадий Боголюбов – 15 октября подал ряд исков в Хозяйственный суд Киева против банка.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале судебной власти, передает Интерфакс-Украина.

В частности, ответчиками по делу №910/15737/20 по иску Боголюбова, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, "Приватбанк", "Укргазбанк", Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц. Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Дело №910/15738/20 по иску к Кабмину и "Приватбанку" об определении размера уставного капитала и размера доли акций было распределено на судью Евгения Павленко.

Третье дело №910/15734/20 по иску к Кабмину, "Приватбанку", ООО "Солид Днепр" и "Укрэксимбанку" об истребовании имущества из чужого незаконного владения будет рассматривать судья Ярослав Маринченко.

Кроме того, 15 октября Боголюбов подал иск к Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Кабмину о признании права собственности (дело №910/15739/20), судьей по которому была определена Елена Чинчин.

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Как сообщалось, Шестой апелляционный суд 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "Приватбанка".

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".