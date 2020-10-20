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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Боголюбов подал четыре иска к "Приватбанку"

Боголюбов подал четыре иска к

Бывший-акционер ныне государственного "Приватбанка" и многолетний бизнес-партнер Игоря Коломойского – Геннадий Боголюбов – 15 октября подал ряд исков в Хозяйственный суд Киева против банка.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале судебной власти, передает Интерфакс-Украина.

В частности, ответчиками по делу №910/15737/20 по иску Боголюбова, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, "Приватбанк", "Укргазбанк", Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц. Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Дело №910/15738/20 по иску к Кабмину и "Приватбанку" об определении размера уставного капитала и размера доли акций было распределено на судью Евгения Павленко.

Третье дело №910/15734/20 по иску к Кабмину, "Приватбанку", ООО "Солид Днепр" и "Укрэксимбанку" об истребовании имущества из чужого незаконного владения будет рассматривать судья Ярослав Маринченко.

Кроме того, 15 октября Боголюбов подал иск к Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Кабмину о признании права собственности (дело №910/15739/20), судьей по которому была определена Елена Чинчин.

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Как сообщалось, Шестой апелляционный суд 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "Приватбанка".

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина.
Боголюбов Геннадій (208) Коломойський Ігор (1772) суд (3322) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+6
теперь будут грабить страну с помощью прохвостов от судейства
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20.10.2020 19:10
+5
Тому вони і грабують Україну. Та й нарід не проти.
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21.10.2020 00:00
+2
Купил фамилию или его предки купили.
Боголюбов не может бьіть мошенником и вором, что констатировали судьи Лондонского суда.
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20.10.2020 19:51
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теперь будут грабить страну с помощью прохвостов от судейства
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20.10.2020 19:10 Відповісти
Купил фамилию или его предки купили.
Боголюбов не может бьіть мошенником и вором, что констатировали судьи Лондонского суда.
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20.10.2020 19:51 Відповісти
У них свой бог.
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21.10.2020 22:19 Відповісти
а в ІзраЄлі таке було б можливе ...- отож бо...
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20.10.2020 21:01 Відповісти
Тому вони і грабують Україну. Та й нарід не проти.
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21.10.2020 00:00 Відповісти
Петька столько прокачивал "кремлевскость" Коломойского, шо както из поля зрения выпал этот чувачок.
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21.10.2020 00:24 Відповісти
Недоїдаєш,****! Так ти Бога любиш. Вже вам недовго залишилось паразитувати на тілі народу. Знесемо вас, і сліду не залишиться.
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21.10.2020 09:07 Відповісти
...новый пункт в "понятиях": "Быстро отжатое не является украденным".
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21.10.2020 09:14 Відповісти
А Халабаротьке- "какая разница"! Чувачек наслаждается жизнью, снимает видосики. Ему шо, "шо сказали,то я и делаю".
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21.10.2020 09:59 Відповісти
Когда уже власть Украины подаст позовы на этих чуваков. Просто удивительно.
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21.10.2020 22:22 Відповісти
и сколько боголюбов остегнет за ето судье, сразу же его исудью на гиляку ,исразу начался наводится порядок, итак всех,коломойских ,ахметових ,пинчуков,,,,на гиляку ,откуда у вас деньги господа,обокрали всю украину ,довольни ,на тот свет денььги не возмете , а перед господним судом ,ответите,,,,,,
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24.10.2020 09:39 Відповісти

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