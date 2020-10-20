Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Налоговой Верланову по делу ArcelorMittal

Заместитель генерального прокурора сообщил бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч . 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,25 млрд грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", – сказано в сообщении.

По данным следствия, таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, ранее сам Сергей Верланов заявил Цензор.Нет, что Служба безопасности Украины готовится вручить ему подозрение из-за якобы допущенных нарушений во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

В свою очередь в пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" уточнили, что речь идет об обвинении компании в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годы. Предприятия отрицает свою вину.

"СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения", – заявили в компании.

В компании пояснили, что в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.

Однако компания предоставила свои возражения к акту проверки, а также обжаловала полученные решения в Государственной налоговой службе. В результате рассмотрения поданной жалобы в установленном действующим законодательством порядке доначисленные обязательства уменьшились вдвое – до 3,5 млрд грн. Эти суммы оспариваются в суде.