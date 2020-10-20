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Новини
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Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Налоговой Верланову по делу ArcelorMittal

Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Налоговой Верланову по делу ArcelorMittal

Заместитель генерального прокурора сообщил бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч . 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,25 млрд грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", – сказано в сообщении.

По данным следствия, таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, ранее сам Сергей Верланов заявил Цензор.Нет, что Служба безопасности Украины готовится вручить ему подозрение из-за якобы допущенных нарушений во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

В свою очередь в пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" уточнили, что речь идет об обвинении компании в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годы. Предприятия отрицает свою вину.

"СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения", – заявили в компании.

В компании пояснили, что в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.

Однако компания предоставила свои возражения к акту проверки, а также обжаловала полученные решения в Государственной налоговой службе. В результате рассмотрения поданной жалобы в установленном действующим законодательством порядке доначисленные обязательства уменьшились вдвое – до 3,5 млрд грн. Эти суммы оспариваются в суде.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) податкова (344) СБУ (1536) Верланов Сергій (41) Офіс Генпрокурора (458)


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Коли вже закінчать КВН та займуться конфіскацією? Поки банда буде грабувати???? Насрови, діамантові, стрижена, свинарі і К...тисячі. Там НАШІ гроші!
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20.10.2020 19:54 Відповісти
Украина просто обречена быть одной из самых богатых стране Европы. Есть все: умные трудолюбивые, талантливые люди; недра; природа... Нет совести у выродков, добравшихся до госресурсов и привыкших, что за ограбление народа им ничего не будет.
Как только у бабы Бени на руках появятся наручники, тогда поверю, что Зеленский пришел наводить порядок, а не помогать грабить награбленное.
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20.10.2020 22:10 Відповісти
Як випустили паразита? Хто відповість?Все та ж компанія....Хто повірить що незахотіли відпустить?
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20.10.2020 19:55 Відповісти
СБУ займається економікою, а не ловлею шпигунів. Зелені обіцяли припинити це, поки не спробували самі цього солодкого пирога. Для інформації: ArcelorMittal платить податків більше, ніж решта металургії України, яка присвоєна Ахметовим та іншими рідними бандитами. Проблема для нашої влади в тому, що ArcelorMittal не платить хабарі, як наші бандити, що утримують всіх наших політичних повій
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21.10.2020 09:22 Відповісти
Срочно за клетчатым одеялом к насирову! И за мастер-классом по имитации предсмертных и агонических состояний. А ещё можно у котика Шрека поучиться делать умильно-жалостливую мордочку... Твари! И это не столько про воров при власти, сколько про тех, кому по долгу службы их надо судить и сажать. Всех на одну ветку!
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21.10.2020 13:41 Відповісти

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