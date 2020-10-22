Бывшего заместителя главы банка Жеваго заподозрили в растрате на 2,5 миллиарда
Прокурорами и следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" по факту растраты 2,5 млрд грн.
По данным следствия, бывший зампред правления причастен к растрате денежных средств банка, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Установлено, что офшорная компания, которая была связана с бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн.
"Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах", – сказано в сообщении.
В дальнейшем в 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что в то время было эквивалентно 2,5 млрд грн.
"Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения",– сообщает Офис генпрокурора.
Как сообщалось, в июне украинский суд повторно разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.
Напомним, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.
В конце сентября 2019 года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.
В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.
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