"Укрэксимбанк" взял еще 11 миллиардов рефинансирования
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".
Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли "Аккордбанк" (700 млн грн), "Таскомбанк" (570 млн грн), "Банк "Альянс" (500 млн грн), "Банк ¾" (257 млн грн), банк "Сич" (250 млн грн), "Первый инвестиционный банк" (185 млн грн), банк "Львов" (139 млн грн), банк "Кредит Днепр" (115 млн грн), "Индустриалбанк" (75 млн грн), "Кристалбанк" (63 млн грн), банк "Авангард" (60 млн грн), банк "Грант" (46 млн грн), "Пиреус Банк" (30 млн грн), банк "Глобус" (19 млн грн).
Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.
Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на 1 до 5 лет на общую сумму 37,52 млрд грн, почти половина выданных кредитов пришлась на последний тендер.
Кроме того, НБУ предоставил четырем банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на срок до 84 дней на общую сумму 431 млн грн под 6% годовых.
Напомним, ранее "Укрэксимбанк" стал крупнейшим получателем рефинансирования от НБУ, которое он направляет на покупку облигаций "Укравтодора".
В апреле государственный "Укрэксимбанк" ппредоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.
В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.
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Так возникает вопрос где берет НБУ гривну под 6% ,когда депозиты в Приватбанке в гривнах 9%, и кто заплатит за этот "банкет"?,вопрос конечно реторический , понятно где народ с бюджета, а если народ не сможет то заберут Землей.
А от сюда второй вопрос, не потому ли как со слов Зеленского у нас держава бидна и всем нехватает кислорода во время эпидемии, а только "избранным" в Феофании, что на примере строительства дорог так обналичиватся бюджет и таких схем много?
И наконец возникает главный вопрос, почему власть это делает - ворует средства народа во время панлемии? , а те средства которые остались и те не использут.
За что такая "благодарность" народу от власти, которую мы избираем? , Народу,который отказался от ядерного оружия во имя безопастности и лучшей жизни для себя и всех народов, который понес колосальные жертвы от Голодомора , аварии на ЧАЭС,воевал во Второй мировой ,выстоял и спасал другие народы , которые были захвачены и уничтожались, включая тех же евреев и немцев, заслуживает лучшего к себе отношения, а не массового уничтожения под видом пандемии или бедности,почему избранная власть,вмето того, что развивать экономику в стране, а значит науку, культуру и получать с этого вознаграждение в виде высоких премий и уважения выберает ненависть и жадность? Наверное потому, что мы с ними разные,и им надо наша Земля .
быдлоылита "сбитая системой"
нарид коричневый, зеленый, язычный, мовный, шо стадо баранов, овец бегают мекают, бекают
быдлоылита без напряга стрижет, режет, жует, думает как бы еще любимый нарид поиметь