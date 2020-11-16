Крупнейший производитель яиц "Овостар" увеличил чистую прибыль на 44%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам января-сентября 2020 года нарастил чистую прибыль на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $3,76 млн.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, при этом ее выручка за отчетный период уменьшилась на 13% – до $67,82 млн, что связано с сокращением торговых операций и падением цен на яйца (на 8% г/г), сухие яичные продукты (на 8% г/г) и жидкие (на 16% г/г), передает Интерфакс-Украина.

За январь-сентябрь 2020 года вклад сегмента яиц в общую выручку составил $44,6 млн, или 66%. Вклад сегмента яичных продуктов составил $23,3 млн, или 34%.

Доля выручки от экспортных продаж составила 43% (за девять месяцев 2019 года – 50%).

Валовая прибыль "Овостара" в январе-сентябре-2020 выросла на 13,5% – до $10,42 млн, операционная – на 40,1%, до $4,51 млн.

Показатель EBITDA увеличился на 29% – до $7,6 млн, EBITDA маржа выросла с 8% до 11%.

По состоянию на 30 сентября 2020 года общий долг группы составил $9,5 млн, чистый долг – $8,4 млн.

"Овостар Юнион" в январе-сентябре 2020 года сократил продажи яиц на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 795 млн шт. В то же время производство яиц за этот период выросло на 3,8% – до 1,24 млрд штук.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн.

Как сообщалось, "Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка сократилась на 16% – до $104,7 млн.

Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.