Производство молока упало с начала года на 4%, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-октябре 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 8,02 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за 10 месяцев произведено 2,71 млн тонн мяса (в живом весе), что на 1,2% меньше объемов января-октября предыдущего года

Производство яиц за отчетный период снизилось на 1,6% – до 14,09 млрд штук.

Как сообщалось, по данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.